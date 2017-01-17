На газоопасном участке доменной печи Магнитки нашли 3 трупа

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Три трупа обнаружили сегодня в доменном цехе градообразующего предприятия Магнитогорска (Челябинская область) – следователи еще не подступали к телам, так как пытаются обезопасить себе место для работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 17 января, днем в доменном цехе, на газоопасном участке, были обнаружены три трупа. Со слов сотрудников комбината, погибшие – не работники домны. Кто эти люди и как они туда попали, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

«Следователь выехал на место, но еще не подходил к трупам. Там опасная технологичная среда. Нужно обезопасить место для работы. Домну еще не остановили», – рассказал руководитель Орджоникидзевского СО СУ СКР по Челябинской области Михаил Малиновский.

По факту смерти трех человек начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ольга Плеханова,

фото из группы «Я работаю на ММК»