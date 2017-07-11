Следователь по особо важным делам задержан за 4 млн рублей взятки в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 10 июля задержан следователь по особо важным делам, подозреваемый в получении взятки, – предположительно через посредников ему вручили 4 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники ФСБ задержали следователя по собо важным делам второго отдела СУ СКР по Челябинской области Александра Козлова. Вместе с силовиком, по предварительным данным задержали двух посредников.

Александр Козлов занимался расследованием экономических преступлений, в том числе, делом бывшего замдиректора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Александра Прокопенко, а также являлся членом следственной группы по уголовному делу бывшего сенатора Константина Цыбко.

Напомним, что Прокопенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Речь идет о времени, когда он работал в должности заместителя директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком». По версии следствия, в 2016 году топ-менеджер «Ростелекома» при посредничестве директора ООО «Диалог» и ООО «Перспектива» Олега Воробьева, получил взятку «за выполнение действий, входивших в его должностные обязанности». Последний обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ.

В СМИ появилась информация, что после громкого задержания начальник 2-го следственного отдела СУ СКР по Челябинской области Алексей Шавкунов может быть уволен, его заместителю грозит понижение в должности.