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Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 14:52

«Доказательства есть только у меня!» – экс-сенатор Цыбко выступил с последним словом в суде


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экс-сенатор Константин Цыбко, обвиняемый в получении взяток на 27,5 млн рублей, выступил в суде Озерска (ЗАТО, Челябинская область) с последним словом – политик настаивает на том, что у следствия нет доказательств его причастности к преступлениям, а вот у него, напротив, собран компромат на сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 4 июля, бывший сенатор Совета Федерации РФ Константин Цыбко построил свое последнее слово на цитировании статей Конституции РФ, подарочный экземпляр которой он получил от президента Владимира Путина. Чиновник начал с гарантируемых в России прав и свобод человека и гражданина и закончил принципом разделения властей, приводя на ходу примеры нарушений основного закона государства со стороны представителей правоохранительных органов. В частности, Цыбко рассказал, что силовики незаконно прослушивали южноуральцев, а обвинение построено на слухах.

«В суде опровергнуты все эпизоды, о которых говорила сторона обвинения. Меня просто физически не было в тех местах, где мне якобы передавали деньги. Один раз я летел в самолете, другой был в Москве у президента на приеме, третий выступал в Совете Федерации. Есть отметки в паспорте, справки и видео, которые это подтверждают. Но сторона обвинения не придумала ничего умнее, чем предложить суду предположить, что деньги мне передали в другой день. Это сумасшествие! У них нет доказательств. Доказательства есть только у меня. Я разоблачил фальсификаторов и получил ответы от Генпрокуратуры», – рассказал Константин Цыбко.

Экс-сенатор воздержался предсказать исход дела, так как суд независим и подчиняется закону, а не пожеланиям людей. Между тем, назначена предварительная дата оглашения приговора – 3 августа 2017 года.

Напомним, чиновника обвиняют в получении взяток на 27,5 млн рублей от бывшего мэра Евгения Тарасова и владельца «Магнитостроя» Олега Лакницкого. Прокурор требует для Цыбко 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа. Также у экс-сенатора хотят конфисковать в пользу государства имущество, приобретенное незаконным путем, в том числе доли в московских квартирах и гараж отца. Прения в суде растянулись на несколько заседаний и сопровождались пикетами

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