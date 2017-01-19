Силовики изъяли около 500 тыс. литров нелегального спиртного на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Силовики изъяли около 500 тыс. литров нелегального спиртного на Южном Урале в 2016 году – ущерб, нанесенный действиями производителей контрафакта, составил 200 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Всего в 2016 году сотрудниками Управления экономической безопасности проведено 315 административных проверок, изъято 480 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции – сумма ущерба превысила 199 млн рублей. На 54,3% (о 151 до 233) увеличилось число выявленных преступлений, с 53 до 134 увеличилось число уголовных дел, направленных суд, больше стало лиц, привлеченных к уголовной ответственности (рост с 70 до 106). По материалам Управления решено лишить лицензии на продажу алкоголя юрлиц, имеющих 135 магазинов в 24 районах.

Кроме того, для предотвращения отравления граждан спиртосодержащей (в том числе парфюмерно-косметической, бытовой и лекарственной продукцией) проверено 854 объекта розничной торговли, изъято из оборота 444 тыс. 549 единиц спиртосодержащей продукции – лосьонов «Хлебный», «Боярышник», «Огуречный», Медового и Перцового тоников, настойки «Крапива» и других. Их продажа велась без документов, подтверждающих производство и происхождение продукции.

Пресечена деятельность 26 преступных групп. Так, в отношении ОПГ из 14 участников, которая в Троицке создала цех по производству суррогатной продукции и шесть складов, возбуждены дела по статье «Мошенничество». Изъято 90 тыс. единиц водки, 6 тыс. бутылок коньяка, 724 пятилитровки со спиртом. Также изъяты деньги: 11 млн 200 тыс. рублей, 10 тыс. долларов и 165 евро.

С 31 декабря 2016 по 8 января 2017 года изъято 1 тыс. 800 ящиков водки. В частности, в Катав-Ивановском районе задержана машина, которая под видом древесины провозила финскую водку из Северной Осетии. Грузовик был опечатан, поскольку по накладным проходило дерево, а внутри оказалось спиртное.