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Агентство новостей Доступ 1 13 января 2017 года, 10:22

Инспекторы ГИБДД задержали грузовик с 30 тыс. бутылок поддельной водки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) инспекторы ГИБДД задержали грузовик, в котором везли более 30 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, – груз отправили на экспертизу, а водителя без документов – в отдел полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Главка.

Грузовиком Scania управлял 46-летний мужчина. При досмотре кузова полицейские обнаружили 36 тыс. бутылок алкогольной продукции с признаками подделки. Водитель не смог предъявить разрешительные документы на перевозку груза, а экспертиза подтвердила предварительную версию – акцизная марка на бутылках изготовлена не на производстве ГОЗНАК.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Нарушителю грозит лишение свободы до двух лет.

Напомним, в конце декабря Роспотребнадзор на месяц запретил продажу спиртосодержащей продукции в стране. Это связано с ЧП в Иркутске – буквально за сутки здесь от отравления суррогатным спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» погибли 75 человек. Во всех регионах, в том числе, в Челябинской области усилили работу по выявлению контрафактного алкоголя. В итоге за минувшие две недели южноуральские полицейские изъяли более полумиллиона бутылок лосьонов и настойки боярышника.

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Теги: гибдд, новости катав-ивановска, борьба с контрафактным алкоголем, контрафактный алкоголь
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