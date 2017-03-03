ВНИМАНИЕ. В Кыштыме ждут прихода «большой воды»
В Кыштыме (Челябинская область) началась оперативная подготовка к весеннему половодью – в городе выпало на 40% больше снега, чем в прошлом году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По предварительным оценкам Управления гражданской защиты населения, таяние снега будет активным. Чтобы избежать печальных последствий, власти уже сейчас советуют горожанам начать подготовку к паводку.
Для этого нужно:
- очистить придомовую территорию от снега;
- очистить от снега, наледи и осеннего мусора дренажные канавы, сточные желоба, ливневую канализацию, водопропускные трубы;
- восстановить водоотводы или выкопать новые;
- предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов;
- предусмотреть водооткачивающие средства.
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112. Телефон Управления гражданской защиты в Кыштыме – 4-30-21.
Напомним, прошлогоднее половодье в Челябинской области обернулось бедствием для жителей нескольких поселков и деревень. В ряде районов объявлялся режим ЧС, людей эвакуировали, ситуацию контролировала прокуратура.