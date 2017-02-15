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Агентство новостей Доступ 1 15 февраля 2017 года, 09:59

Штурманы, риелторы и инспекторы ДПС: названы профессии, которые уходят в прошлое


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России постепенно уходят в прошлое такие профессии, как штурман, шахтер, риелтор и даже инспектор ДПС – дорожных полицейских, в частности, должны полностью заменить современные камеры и системы контроля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В списке уходящих в прошлое профессий уже значатся такие специальности, как врач-диагност, диспетчер и турагенты, необходимость в которых сходит на нет с появлением интернет-сервисов, благодаря которым теперь каждый может напрямую связываться с отелями и покупать авиабилеты.

Аналогичная судьба в течение ближайших пары десятилетий может ждать и сотрудников СМИ, пишут «Известия». Так, министерство труда США прогнозировало вымирание профессии еще в 2007 году. В первую очередь, это коснется «классических» репортеров, литературных редакторов и редакторов-корректоров. Причем, если последних вытеснят текстовые редакторы, то журналистам угрожают социальные сети: новости распространяются с помощью обычных пользователей, и привычная схема работы медиаструктур, построенная на охоте за сенсациями, вскоре начнет отмирать. А вместе с ней, по мнению исследователей, отпадет и потребность в журналистах «старой школы».

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Шахтеров, горняков и бурильщиков в скором времени могут заменить машины. Это, впрочем, позволит не только сэкономить на производстве, но и избежать человеческих жертв в случае ЧП.

Под угрозой исчезновения оказались и более романтические профессии – развитие навигаторов, по прогнозам исследователей, в течение ближайших 10-15 лет может свести на нет профессию штурмана, новые программы заменят собой летчиков-испытателей, а усовершенствованные возможности компьютерной графики сделают ненужными каскадеров и дублеров.

Однако эксперты успокаивают и заверяют, что паниковать не стоит, поскольку они уверены, что машины не смогут полностью заменить людей. По-прежнему будут пользоваться спросом, в частности, те работники, которые отличаются гибкостью мышления, а также умеют ориентироваться в больших объемах информации и готовы осваивать новые навыки на протяжении всей жизни.

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Теги: работа, шахтеры, рынок труда, востребованные профессии
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