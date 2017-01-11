Число безработных на Южном Урале снизилось почти на 5%

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На начало 2017 года численность безработных в Челябинской области уменьшилась примерно на 1,6 тыс. человек (4,6%) – в активном поиске стабильного заработка сейчас находится порядка 33 тыс. южноуральцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ситуацию на рынке труда губернатор Борис Дубровский обсудил со своим первым заместителем Евгением Рединым. Последний уверяет: тенденция положительная, численность безработных сокращается. «За прошедший год показатели безработицы снизились, при этом сохраняется тенденция к уменьшению безработицы и с начала 2017 года. Проблемы на предприятиях рассматриваются в индивидуальном порядке», – говорит чиновник. И добавляет, что массового сокращения рабочих, аналогичного периоду 2009-2010 годов, не предвидится.

В 2016 года на реализацию госпрограммы по стабилизации ситуации на рынке труда региона направили 130 млн рублей, из них 91 млн – из федерального бюджета и 39 – из областной казны.

Как сообщил начальник Главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов, в целом численность безработных на начало 2017 года уменьшилась примерно на 1,6 тыс. человек (4,6%) в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (34,8 тыс.) и составила 33,2 тыс. При этом в 2016 году зарегистрировано 114,6 тыс. вакансий, что на 8,5% меньше, чем в аналогичный период 2015 года (125,2 тыс. единиц). Общее количество трудоустроенных в 2016 году составило 51 тыс. человек.

Властям Челябинской области удалось сдержать рост безработицы в 2016 году – ИНФОГРАФИКА