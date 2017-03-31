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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 12:40

ВАЖНО. Сенаторы предлагают запретить изымать детей из-за бедности родителей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Семейный кодекс могут серьезно переработать, чтобы исключить возможность изъятия детей без веской на то причины, – реформу обсудили в Верхней палате российского парламента, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В 2013-2015 годах из российских семей было изъято почти 11 тыс. детей. По поручению президента РФ последние десять лет проводился мониторинг причин и выяснилось, что, в основном, детей забирают из неполных или многодетных семей. А главная причина – бедность (долги за ЖКХ, пустой холодильник, плохой ремонт).

По мнению сенатора Елены Мизулиной, вместо того чтобы помогать семье, избирается быстрый путь – изъятие ребенка. Причина тому – ювенальная юстиция.

«Нужно четко прописать в законодательстве положение о защите кровнородственных связей, сейчас даже термин такой отсутствует. И нет политики сбережения кровной семьи», – цитирует Мизулину «Российская газета».

Вмешательство же должно быть возможным только в тех случаях, когда действия членов семьи являются опасными для общества или для самих членов семьи. И еще одно исключение – когда семья сама обращается в суд как к арбитру для решения споров.

При воспитании ребенка должно допускаться использование «посильного детского труда», «мер поощрения и наказания». Кроме того, нельзя запрещать родителю воспитывать ребенка в соответствии с собственными культурными и религиозными традициями, считает сенатор.

Напомним, в начале марта в Озерске (ЗАТО, Челябинская область) органы опеки изъяли из семьи двух дочек, после жалобы соседей, – жильцы дома устали слушать пьяные крики и несмолкаемый детский плач.

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Теги: дети, совет федерации, госорганы, ювенальная юстиция
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