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Агентство новостей Доступ 1 23 марта 2017 года, 16:45

У жительницы Озерска забрали двух дочек, после того как на нее пожаловались соседи


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) органы опеки изъяли из семьи двух дочек, после того как на нее пожаловались соседи, – жильцы дома устали слушать пьяные крики и несмолкаемый детский плач, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу местной мэрии.

В городское управление соцзащиты поступило сразу несколько звонков от неравнодушных соседей. Специалисты ведомства приехали по указанному адресу, но в квартиру попасть не смогли: молодая женщина отказалась открыть двери.

По закону, ни органы опеки и попечительства, ни сотрудники УВД не имеют права войти в квартиру без предварительных санкций. Поэтому еще несколько дней представители власти были вынуждены уговаривать женщину впустить их. Все это – под «аккомпанемент» пьяного смеха, криков и детского плача.

Когда дверь наконец открыли, члены комиссии увидели в жилом помещении компанию мужчин и женщин в состоянии алкогольного опьянения, а также двух маленьких голодных и испуганных девочек.

Детей пришлось забрать из семьи в связи с угрозой их жизни и здоровью. Их направили в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Как отмечают сотрудники органов опеки, женщина дочерей не отдавала, поэтому пришлось вызвать наряд полиции. Однако теперь, спустя несколько дней, мать ни разу не навестила своих дочек, не позвонила.

В настоящее время органы опеки и попечительства готовят документы на лишение женщины родительских прав.

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Теги: дети, опека, новости озерска, госорганы, лишение родительских прав
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