Семья, потерявшая ребенка на пожаре под Чебаркулем, получит 100 тыс. от губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Семья погорельцев, потерявшая сына на пожаре в Чебаркульском районе (Челябинская область), получит помощь от губернатора – погорельцам выплатят 100 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Напомним, что трагедия произошла 15 ноября 2016 года в частном жилом доме в деревне Колотовка. Когда вспыхнул пожар, внутри помещения оставались только десятилетняя девочка и ее маленький брат. Сестра попыталась спасти мальчика, но он яростно сопротивлялся, поэтому она оставила его около входной двери. Позже тело ребенка было обнаружено в одной из комнат дома. Само здание выгорело полностью.

В связи с тяжелой жизненной ситуацией семья обратилась к губернатору. Борис Дубровский распорядился выделить 100 тыс. рублей пострадавшей семье Светланы Смирновой, которая сейчас ждет ребенка. Деньги они получат в январе.