Сегодня на Южном Урале стартует Кубок мира по фристайлу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 24 февраля, в Миассе (Челябинская область) стартует Кубок мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс – на соревнования приехали 66 спортсменов из 18 стран мира: 44 мужчины и 22 женщины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Честь сборной России будут защищать 12 человек, из них четыре южноуральца: Егор Коротков, Кирилл Гладков, Игорь Омелин и Анастасия Чирцова.

По словам главного судьи соревнований Евгения Ворона, сегодня открытая тренировка спортсменов прошла в штатном режиме. «Все великолепно, без сбоев. Замечаний нет, есть рабочие моменты, они решаются в частном порядке. У нас полное взаимопонимание с представителями Международной федерации лыжного спорта (FIS), мы работаем сообща. Наш судейский корпус состоит из порядка ста специалистов, все они будут завтра и послезавтра работать на соревнованиях», – комментирует судья.

В первый день этапа Кубка мира на гонки лучших скикроссменов планеты приедут посмотреть более 4 тыс. болельщиков. С 10.30 утра гостей соревнований ждут стадион и «Уральская» шоу-программа. Соревновательная часть начнется в 11.00.

«В настоящий момент курорт абсолютно готов к проведению соревнований и уровень подготовки и организации очень высок. Хочу отметить, что трасса в комплексе "Солнечная долина" на сегодняшний день одна из лучших в мире и соответствует трассам олимпийского уровня. То, что вы сегодня здесь видите, это результат совместной кропотливой работы. В прошлом году здесь, в Челябинской области, блестяще прошел этап Кубка мира по сноуборду, поэтому сейчас мы надеемся, что и соревнования по фристайлу пройдут так же успешно», ̶ подчеркнул директор Управления по организации и проведению спортивных мероприятий Минспорта РФ Сергей Назаров.

Напомним, победители соревнований вместе с медалями получат уникальные короны, которые изготовили златоустовские мастера.

Фото Павла Табарчука