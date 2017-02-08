Победители Кубка мира по фристайлу получат златоустовские короны

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Победители этапа Кубка мира FIS по фристайлу в «Солнечной долине» (Миасс, Челябинская область) вместе с медалями получат уникальные короны, которые изготовят златоустовские мастера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Награждать чемпионов этапа Кубка мира в «Солнечной долине» короной стало традицией. В прошлом году победители соревнований в МИассе, олимпийские чемпионы француз Пьер Вольтье и чешка Ева Самкова получили короны работы художников златоустовских мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК».

Изготовлением корон с покрытием из 24-каратного золота для лучших горнолыжников в этому году также занимается эта мастерская. Эскиз короны уже готов, и он отражает все то, что объединяет любителей фристайла на Южном Урале.

«Наша мастерская всегда делала медали для состязаний на Кубок губернатора, поэтому когда нам предложили изготовить медали на Кубок мира и памятные призы, мы сразу согласились. Но с выбором приза возник вопрос. У чемпионов все полки заставлены кубками, и наш бы затерялся среди остальных, а очень хотелось, чтобы им особенно заполнился этот этап. Мы предложили наградить чемпионов коронами. Таким образом, на Кубке будут свои король и королева», – рассказал генеральный директор «ЛиКа» Андрей Лохтачев.

Добавим, во время соревнований этапа Кубка мира по ски-кроссу на миасском горнолыжном курорте соберутся около 150 ведущих спортсменов из 18 стран мира. Сборную России будут представлять 24 спортсмена, среди которых четыре южноуральца. Помимо жаркой борьбы на трассе, зрителей удивят и масштабной шоу-программой. Телевизионную трансляцию соревнований будет вести федеральный канал «Матч ТВ».