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Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 16:50

Сделай чудо из мусора: в Челябинске пройдет масштабный экологический фестиваль


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Году экологии посвящается: Центральная библиотека имени Пушкина объявила старт II Городского экологического фестиваля «Дорогой Маленького принца» – школьникам от 10 до 16 лет предлагают проявить свои творческие способности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оргкомитет.

Так, в рамках фестиваля пройдет конкурс литературного творчества «Тебе, мой край, моя Земля». До 1 мая юным челябинцам предлагают написать авторскую работу о проблемах экологии. Это могут быть стихи, эссе, очерк, сказка, притча или рассказ.

С 1 апреля по 1 сентября пройдут конкурсы прикладного творчества «Чудеса из мусора» и «Главное, чтобы костюмчик сидел». В этой номинации организаторы ждут от участников объемные композиции, поделки, аппликации и другие творческие работы из бытовых и промышленных отходов.

В номинацию «Главное, чтобы костюмчик сидел» принимаются оригиналы костюма (карнавального или повседневного) или фотографии изделия для рассмотрения и оценки жюри.

«В 2017 году произведению Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" исполняется 75 лет. Приглашая юных челябинцев к участию в конкурсах, мы предлагаем им вспомнить и перечитать эту мудрую, любимую многими сказку, которая легла в основу идеи фестиваля. Фестиваль напомнит простую истину и заповедь Маленького принца: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету"», – комментирует завотделом Центральной библиотеки имени Пушкина Ольга Солодовникова.

Завершится фестиваль 9 сентября. В этот день будет организована первая библиотечная биеннале – «Экосфера». Кульминацией праздника станет экологический бал «В танце с природой», во время которого пройдет церемония награждения победителей.

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Теги: библиотека им. пушкина, конкурс, афиша, новости челябинска, год экологии
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