Сборная России по хоккею сыграет с командой Франции в рамках Еврочелленджа в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сборная России по хоккею в рамках турнира «Еврочеллендж» проведет два матча в Челябинске – соперником в обеих встречах станет команда Франции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ФХР.

Матчи состоятся 13 в 20.30 и 15 апреля в 14.00 по местному времени.

Информация по билетной программе будет объявлена дополнительно, говорится в сообщении.

Еврочеллендж – турнир, созданный в 2011 году в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран, включая Россию. Соревнование служит этапом подготовки для многих команд к чемпионату мира. Ведущие сборные из четырех стран (России, Швеции, Чехии и Финляндии) выступают в Еврочеллендже с апреля, проводя по два спаренных матча с соперниками, более низкими по рангу. Российские хоккеисты в рамках этого соревнования сыграют и с командой Швейцарии на выезде в середине апреля.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России рассматривала Челябинск, Казань и Ярославль в качестве места проведения матчей Еврочелленджа между сборными России и Франции.