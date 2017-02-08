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Агентство новостей Доступ 1 8 февраля 2017 года, 12:06

Матчи Еврочелленджа между сборными России и Франции могут пройти в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает Челябинск, Казань и Ярославль в качестве места проведения матчей Еврочелленджа между сборными России и Франции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Игры предварительно намечены на 10 и 16 апреля.

«Сейчас ведутся переговоры по Казани, Ярославлю и Челябинску. Все три варианта рассматриваются», – сообщил ТАСС первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Еврочеллендж – турнир, созданный в 2011 году в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран, включая Россию. Соревнование служит этапом подготовки для многих команд к чемпионату мира. Ведущие сборные из четырех стран (России, Швеции, Чехии и Финляндии) выступают в Еврочеллендже с апреля, проводя по два спаренных матча с соперниками, более низкими по рангу. Российские хоккеисты в рамках этого соревнования сыграют и с командой Швейцарии на выезде в середине апреля.

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Теги: хоккей, новости челябинска, фхр, новости спорта, еврочеллендж
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