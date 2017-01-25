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Агентство новостей Доступ 1 25 января 2017 года, 17:08

Самовар из… бересты. Мастера из Златоуста рассказали о возрождении старинного ремесла


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На кухне любого россиянина полно керамической и стеклянной посуды, и вряд ли где сегодня встретишь там кружки, тарелки или чайники из бересты, а ведь именно этот материал наши предки использовали в быту. Мастер Иван Верзаков и его сестра Анна Николаева возрождают старинное ремесло. О свойствах и особенностях бересты и преимуществах натуральной посуды Агентству новостей «Доступ» рассказала Анна Николаева.

- Как Вы узнали о бересте и о том, что из нее можно делать?

- Начал заниматься изделиями из бересты мой брат в 16-17 лет. Он учился в педагогическом колледже и однажды, гуляя на даче, срезал бересту, чтобы сделать ручку для ножа. Проходивший мимо пожилой мужчина заметил, что раньше они делали из бересты туеса. Брат серьезно заинтересовался этим вопросом, а через два года его дипломной работой стал самовар из бересты, не на бумаге, а самый что ни на есть настоящий. В 2010 году я закончила институт, ушла в декрет и начала помогать брату в его работе. И меня тоже затянуло.

КАК ДЕЛАЛИ НАШИ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ…

- Какие изделия были для Вас первыми? Какие направления работы есть сегодня?

- Все началось с кружек. Помню, нам в руки попалась книга, где раскрываются некоторые тайны ремесла по изготовлению именно кружек, самоваров и другой посуды. Сегодня у нас несколько направлений работы с берестой. Первое – это кухонная утварь, но не сувенирная, а та, которой можно пользоваться. Кружки, чайники, самовары, тарелки и прочее. Они очень хорошо выдерживают высокие температуры, не протекают, не ломаются и ничем не уступают обычной посуде. Второе направление – это туеса, такие, как делали наши бабушки и дедушки: надежные и прочные, изготовленные без единой капли клея.

Третья, женская, линия нашей деятельности – это украшения: сережки, кольца, кулоны, заколки с использованием различных полудрагоценных камней. Еще одно направление – это цветы из бересты, которые выглядят, как живые. Такие цветы не делает практически никто из берестянщиков, по крайней мере, мы никого не встречали из мастеров, кто этим занимается.

В нашей мастерской работает три человека: почти все изделия производятся совместно. При этом, конечно, существует и специализация: брат выполняет операции, в которых требуется мужская смекалка и сила; мама изготавливает цветы, а я занимаюсь резными украшениями.

БЕРЕСТА – ЭТО ОЧЕНЬ ТЕПЛЫЙ, МЯГКИЙ И ПОДАТЛИВЫЙ МАТЕРИАЛ

- Чем хороша береста как материал?

- Береста – материал уникальный, сочетающий в себе свойства бумаги и кожи. Работать с ней – одно удовольствие. Даже дети на мастер-классах могут попробовать себя в этом ремесле. Более того, береста не пропускает влагу, не размокает, не набухает, не трескается и отлично держит высокую температуру. Чтобы сделать посуду полностью герметичной, мы используем пищевой, медицинский клей, который абсолютно безопасен для человека. За берестой мы самостоятельно ездим каждое лето. Для этого договариваемся с разными лесничествами, которые предоставляют нам делянку.

Кроме бересты, мы используем камни, жемчуг, иногда добавляем в изделия кожу, деревянные элементы. Изготовили два больших самовара с коваными ножками.

- Какие изделия самые популярные у покупателей?

- Чаще всего наши произведения покупают женщины, а мужчины приобретают обычно кружки либо подарки дамам. Женщины чаще всего покупают украшения и цветы – розочки и лилии. Также популярностью пользуются птички из бересты – они быстро «разлетаются» на ярмарках.

- Много ли мастеров на Южном Урале занимается изделиями из бересты?

- На Урале изделиями из бересты занимаются не очень активно, ведь это ремесло пришло с западной части России – Вологодской, Архангельской, Московской областей. Там это дело хорошо развито, есть большие артели, например Шемогодская резьба – верх совершенства. Никаких местных школ по работе с берестой не существует, поэтому приходится самостоятельно выискивать информацию. Кроме нас, в области этим ремеслом занимаются всего несколько человек, а именно резьбой по бересте практически никто.

РАБОТА ДОСТАВЛЯЕТ МНЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, ВЕДЬ ЭТО ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ

- Для Вас это чисто заработок или творчество?

- Для меня это творчество, которое приносит небольшой доход, которого хватает на хлеб с маслом и подарки ребенку. Наше семейное хобби переросло в работу, доставляющую удовольствие. Все родные и близкие уже привыкли, что у нас везде горы бересты и повсюду происходит творческий процесс.

- Какие произведения из бересты Вам нравится делать больше всего?

- Особенно мне нравится делать птиц. Из кусочка бересты получается тончайший ажур, который легко испортить одним неловким движением. Когда режешь этот кружевной узор, воплощаешь свои идеи, фантазии, и получается такая красота, что иной раз дух захватывает.

- Наверное, у Вас весь дом заставлен изделиями из бересты?

- Любое изделие мы обязательно проверяем на качество. Чайниками, тарелками, чашками и туесами постоянно пользуемся в быту.

- Дороги ли Ваши изделия?

- Минимальная цена изделий – 50 рублей, а «потолок» не ограничен, потому что украсить бересту можно хоть золотом- бриллиантами. Вообще, цены у нас берутся не с потолка, а базируются на себестоимости изделий, без наценок. Но в связи с тем, что производство единичное, индивидуальное, оно не может быть дешевым.

Сергей Боровинских,
фото из личного архива Ивана Верзакова и Анны Николаевой

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Теги: новости златоуста, без пафоса, ремесло
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