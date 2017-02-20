СК проведет исследование квартир для детей-сирот в Чесменском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет проведет ряд исследований квартир, приобретенных администрацией Чесменского района (Челябинская область) для детей-сирот, – ведомство решит, превысили ли чиновники должностные полномочия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что администрация муниципалитета в 2015-2016 годах купила три квартиры для сирот стоимостью более 800 тыс. рублей за каждую. При этом, по материалам прокуратуры, жилые помещения имеют дефекты, свидетельствующие о непригодности их для проживания, также есть сведения о завышении стоимости.

«Следователем СК в ходе проверки будут назначены необходимые исследования на соответствие жилых помещений требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также строительно-технические и оценочные экспертизы для установления реальной стоимости квартир», – сообщил официальный представитель следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных администрации и контролирующих органов.

Напомним, прокурор Чесменского района потребовал привлечь чиновников муниципального образования к ответственности по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).