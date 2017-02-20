Чиновники Чесменского района купили сиротам 3 не пригодных для проживания квартиры

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокурор Чесменского района (Челябинская область) потребовал возбудить уголовное дело в отношении чиновников местной администрации за покупку для сирот трех квартир, не пригодных для проживания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, районным управлением экономики, недвижимости и предпринимательства по результатам аукционов были заключены контракты на приобретение в муниципальную собственность трех квартир стоимостью более 800 тыс. за каждую для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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«Квартиры имеют многочисленные дефекты, свидетельствующие о непригодности для проживания, а также о завышении стоимости жилых помещений при их приобретении за счет бюджетных средств», – сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

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Усмотрев в действиях должностных лиц администрации Чесменского района признаки состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), прокурор направил материалы проверки в следственный отдел по Троицку СУ СКР по Челябинской области.