СК просит арестовать экс-гендиректора «Промресурса» из-за дела владельца ЧТПЗ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет просит арестовать бывшего гендиректора ФГУП «Промресурс» Владимира Спиридонова, предполагаемого пособника сотрудника антикоррупционного главка МВД Сергея Астафурова, уже арестованного по обвинению в превышении полномочий при расследовании дела владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По инфомации Интерфакса, ходатайство следственных органов об избрании в отношении Спиридонова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца поступило в среду. Заседание назначено на 15.00 (мск) 17 февраля.

Спиридонову предъявлено обвинение в пособничестве в превышении должностных полномочий по одному делу с Астафуровым.

Напомним, 15 февраля Басманный суд Москвы отправил старшего оперуполномоченного управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Астафурова под стражу до 14 апреля. Полицейскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, Астафуров, работая в то время в управлении антикоррупционного Главка МВД по борьбе с преступлениями в сфере металлургии (управление «М»), фальсифицировал часть результатов оперативно-розыскных мероприятий, на основании которых были привлечены к уголовной отвественности владелец Челябинского трубопрокатного завода Комаров и его адвокат Александр Шибанов. В марте 2014 года им было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе в то время гендиректора ФГУП «Промресурс» Спиридонова. В феврале 2016 года стало известно, что уголовное дело в отношении Комарова и Шибанова прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления, а последний по решению суда получил компенсацию за незаконное уголовное преследование. Оба признаны потерпевшими по делу в отношении Астафурова.