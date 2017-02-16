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Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 09:04

Суд арестовал сотрудника антикоррупционного управления МВД, сфальсифицировавшего дело владельца ЧТПЗ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Сергея Астафурова за превышение полномочий при проведении расследования в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из материалов дела, Астафуров участвовал в оперативной разработке Комарова и фальсифицировал материалы оперативной разработки.

Астафуров в суде отрицал вину. «Я занимался оперативно-розыскной деятельностью и не мог повлиять на ход следствия, избрание меры пресечения и иные действия», – сказал он, попросив о заключении под домашний арест, передает, в частности, ТАСС.

Следователь назвал обвинения в отношении Астафурова обоснованными, а его содержание под стражей – единственно обеспечивающим интересы расследования. «Астафуров обвиняется в совершении тяжкого преступления, он не признал вину и обладает связями в правоохранительных органах, что может позволить ему оказать давление на следствие», - сказал следователь, уточнив, что полицесйкого проверяли в течение полутора лет, в ходе которых, по его словам, были неоднократные отказы в возбуждении дела.

Владелец ЧТПЗ Комаров в 2014 году был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД. Он обвинялся в коммерческом подкупе чиновника ФГУП «Промресурс». Вместе с ним был задержан и его адвокат Александр Шибанов, который входит также в совет директоров ЧТПЗ. Против Комарова и Шибанова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). В 2016 году дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Астафурову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

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Теги: чтпз, андрей комаров, новости челябинска
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