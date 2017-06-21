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Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 11:07

СК оценит действия чиновников, ответственных за рухнувший мост в Катав-Ивановске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет в Челябинской области проверит обстоятельства обрушения фрагмента моста в Катав-Ивановске, в результате которого несколько подростков получили травмы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя регионального следственного управления Владимира Шишкова.

По предварительной информации, обрушилась крайняя плита моста, на которой расположено ограждение. Рухнувшая дамба увлекла за собой нескольких детей – травмы получили два мальчика и две девочки в возрасте от 14 до 16 лет. Мальчики были доставлены в лечебное учреждения с диагнозами – черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки, девочки направлены на амбулаторное лечение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации моста.

Ход и результаты проверки взяты на контроль руководителем СУ СКР по Челябинской области.

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Теги: обрушение, подростки, новости катав-ивановска, дамба
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