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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 08:45

При обрушении дамбы в Катав-Ивановске 5 подростков упали в воду


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Железобетонная плита дамбы обрушилась в Катав-Ивановске (Челябинская область) – пятеро подростков упали в воду и получили травмы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел во вторник, 20 июня, днем, когда на мосту находилась группа молодежи. Когда обвалилась железобетонная плита дамбы, пятеро стоявших на ней подростков упали в воду. Со слов местных жителей, это три девочки и два мальчика 13-16 лет.

«Скорая долго не ехала. Дети сами оказывали помощь своим друзьям, как могли. Мальчики госпитализированы с травмами», – рассказывают очевидцы.

Со слов горожан, дамба старая и давно нуждается в ремонте, однако к ее состоянию местные власти относились легкомысленно.

Фото из группы «Подслушано в Катав-Ивановск»
 

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Теги: обрушение, подростки, новости катав-ивановска, дамба
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