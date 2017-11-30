СК начал проверку ЧП на предприятии, всколыхнувшем Магнитогорск

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет выясняет обстоятельства аварийной ситуации на предприятии в Магнитогорске (Челябинская область), где произошла разгерметизация цистерны с углекислотой, – у здания сорвало крышу и проломило стену, а толчок и грохот наблюдали жители близлежащего поселка, где сразу выключился свет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 30 ноября, утром электроснабжение района рядом с улицей Калибровщиков, где рванула цистерна с газом, было восстановлено. В причинах произошедшего теперь разбираются не только сотрудники МЧС, но и Следственный комитет.

«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По предварительным данным, при перекачке газа из одной цистерны в другую произошла утечка, в результате которой цистерну сорвало с места крепления. Сотрудники предприятия при нештатной ситуации не пострадали», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, ЧП случилось 29 ноября около 23.15 на производственной площадке по адресу Калибровщиков, 27, где расположена компания «МагТехГаз». Жители близлежащего поселка почувствовали мощный толчок, услышали грохот и выбежали на улицу. Горожане рассказывают, что сработали сигнализации машин, а также затряслись все стекла. Район был обесточен. На место выехала целая вереница пожарных и скорых. Горожане считают, что взрыв произошел из-за нарушения технологии, однако эти подозрения еще предстоит проверить компетентным органам.

Примечательно, что компания «МагТехГаз» в настоящее время находится в центре медицинского скандала федерального масштаба. СК расследует уголовное дело по факту поставок в больницы Рязани и Чувашии некачественного кислорода данной фирмой. По одной из версий, сжиженный газ был не медицинским, а техническим.

Фото Ильи Алеманова из группы «Черное&Белое Магнитогорск»