ВНИМАНИЕ. Мощный взрыв прогремел на скандальном предприятии в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Магнитогорска (Челябинская область) сообщают о мощном взрыве, прогремевшем накануне вечером недалеко от частного сектора, – лопнула цистерна с углекислотой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в среду, 29 ноября, около 23.15 на производственной площадке по адресу Калибровщиков, 27, где расположена компания «МагТехГаз». Жители близлежащего поселка почувствовали мощный толчок, услышали грохот и выбежали на улицу. Горожане рассказывают, что сработали сигнализации машин, а также затряслись все стекла. В районе вырубило свет. На место выехала целая вереница пожарных и скорых.

«По прибытию к месту установлено, что произошла разгерметизация одной из цистерн, при перекачке углекислоты (СО2) из стационарной емкости в передвижную. Разгерметизировалась стационарная емкость. Причина происшествия устанавливается. Расстояние до жилых домов – 150-200 метров. Пострадавших нет», – прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Местные жители сообщают, что несколько человек несерьезно зацепило осколками, однако никто не госпитализирован. У здания предприятия частично сорвало крышу. Горожане считают, что взрыв произошел из-за нарушения технологии, однако эти подозрения еще предстоит проверить компетентным органам.

Примечательно, что компания «МагТехГаз» в настоящее время находится в центре медицинского скандала федерального масштаба. СК расследует уголовное дело по факту поставок в больницы Рязани и Чувашии некачественного кислорода данной фирмой. По одной из версий, сжиженный газ был не медицинским, а техническим.

Фото Ильи Алеманова из группы «Черное&Белое Магнитогорск»

