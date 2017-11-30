Чт, 30.11.2017, 09:39 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 09:02

ВНИМАНИЕ. Мощный взрыв прогремел на скандальном предприятии в Магнитогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Магнитогорска (Челябинская область) сообщают о мощном взрыве, прогремевшем накануне вечером недалеко от частного сектора, – лопнула цистерна с углекислотой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в среду, 29 ноября, около 23.15 на производственной площадке по адресу Калибровщиков, 27, где расположена компания «МагТехГаз». Жители близлежащего поселка почувствовали мощный толчок, услышали грохот и выбежали на улицу. Горожане рассказывают, что сработали сигнализации машин, а также затряслись все стекла. В районе вырубило свет. На место выехала целая вереница пожарных и скорых.

«По прибытию к месту установлено, что произошла разгерметизация одной из цистерн, при перекачке углекислоты (СО2) из стационарной емкости в передвижную. Разгерметизировалась стационарная емкость. Причина происшествия устанавливается. Расстояние до жилых домов – 150-200 метров. Пострадавших нет», – прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Местные жители сообщают, что несколько человек несерьезно зацепило осколками, однако никто не госпитализирован. У здания предприятия частично сорвало крышу. Горожане считают, что взрыв произошел из-за нарушения технологии, однако эти подозрения еще предстоит проверить компетентным органам.

Примечательно, что компания «МагТехГаз» в настоящее время находится в центре медицинского скандала федерального масштаба. СК расследует уголовное дело по факту поставок в больницы Рязани и Чувашии некачественного кислорода данной фирмой. По одной из версий, сжиженный газ был не медицинским, а техническим.

Фото Ильи Алеманова из группы «Черное&Белое Магнитогорск»
 

Теги: мчс, взрыв, скандал, взрыв газа, новости магнитогорка
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 580
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

вчера, 12:39
Скоро Новый год: салют в одном из челябинских дворов едва не закончился пожаром
28 ноября, 11:20
Житель Тюмени погиб, залетев под фуру на трассе М-5 в Челябинской области
28 ноября, 11:11
18+ Перепивший житель Копейска погиб, выпав из окна в гостях
28 ноября, 10:10
18+ Новый знакомый изнасиловал челябинку в кустах, провожая с вечеринки
28 ноября, 08:30
Два рыбака провалились под лед на озере Еловое
27 ноября, 17:13
Два человека разбились в ДТП под Бредами
27 ноября, 16:38
Спасатели сняли мальчика с водонапорной башни в Троицке
27 ноября, 16:18
Пьяный дебошир зарубил сына сожительницы и лег спать в Юрюзани
27 ноября, 11:41
Житель Миасса задохнулся в садовом домике во время пожара
27 ноября, 11:03
Погибли люди: из горящего общежития эвакуировали 90 челябинцев
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

  • Меньше 1 часа
    15%
  • 1-2 часа
    28%
  • 3-4 часа
    39%
  • Больше 4 часов
    17%

Всего проголосовало: 477

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость