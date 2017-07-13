СК начал доследственную проверку по факту заболевания детей в лагере на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области начата доследственная проверка по факту госпитализации детей из детского лагеря в Сосновском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.

Напомним, энтеровирусную инфекцию подхватили девять воспитанников лагеря «Олимпиец» на Касаргах, сначала были госпитализированы четверо мальчиков, у которых энтеровирус стал возбудителем серозного менингита, позднее заболели еще пятеро, у них менингит не выявлен.

«По данному факту следственными органами Челябинской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят контроль руководством управления, а по результатам будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ.

По информации Минобрнауки области, в лагере «Олимпиец» уже состоялись противоэпидемические мероприятия: отобраны пробы воды, дезинфицирующих средств и смывы, организована заключительная дезинфекция. Возбудители инфекции не выявлены. Межведомственная комиссия, в которую вошли представители Роспотребнадзора, министерства образования и здравоохранения, проводит служебное расследование.

В администрации детского учреждения сообщили, что, предположительно, один из первых заболевших подхватил вирус в канун отправления в лагерь.

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