СК ищет признаки преступления в детсаду, где ребенка облили супом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет начал проверку в детсаду № 6 Трехгорного (ЗАТО, Челябинская область), где облили горячим супом четырехлетнего воспитанника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя регионального следственного управления Александра Скорика.

Напомним, ребенок получил ожоги первой и второй степени головы и спины.

«Поступили материалы о проведении проверки на наличие в действиях должностных лиц детского сада № 6 Трехгорного признаков преступления, предусмотренных частью 1 статьи 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщил Скорик.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По ее результатам будет принято процессуальное решение и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения.