В детсаду Трехгорного на 4-летнего малыша вылилась кастрюля с горячим супом
В детском саду Трехгорного (ЗАТО, Челябинская область) на четырехлетнего малыша вылилась кастрюля с горячим супом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«На ребенка был опрокинут горячий суп. Ребенок налетел на младшего воспитателя, которая с кухни несла кастрюлю с первым блюдом», – сообщает ТРК «Трехгорные вещательные системы».
В сообщении приводятся слова заместителя начальника МСЧ по медицинской части Татьяны Рубайло, что состояние воспитанника дошкольного учреждения стабильное.
Между тем, уже известно что пострадавший переведен в Челябинский областной ожоговый центр.