В детсаду Трехгорного на 4-летнего малыша вылилась кастрюля с горячим супом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В детском саду Трехгорного (ЗАТО, Челябинская область) на четырехлетнего малыша вылилась кастрюля с горячим супом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На ребенка был опрокинут горячий суп. Ребенок налетел на младшего воспитателя, которая с кухни несла кастрюлю с первым блюдом», – сообщает ТРК «Трехгорные вещательные системы».

В сообщении приводятся слова заместителя начальника МСЧ по медицинской части Татьяны Рубайло, что состояние воспитанника дошкольного учреждения стабильное.

Между тем, уже известно что пострадавший переведен в Челябинский областной ожоговый центр.