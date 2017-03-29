СК и ФСБ проводят обыск в доме экс-губернатора Юревича

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Силовики обыскивают 1 500 кв. метров дома бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича в рамках расследования дела о взятке – в своем жилище подследственный не был уже три года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 29 марта, сотрудники Следственного комитета при оперативном сопровождении ФСБ нагрянули в коттедж Михаила Юревича, расположенный в поселке Тарасовка. Силовики проводят обыск, изучая 1 500 кв. метров дома, к которому прилегают футбольное и хоккейное поля. Следователей интересуют любые материалы, имеющие отношение к уголовному делу.

Адвокат Юревича Игорь Трунов заявил, что его не допустили до следственных действий, поэтом он готовит жалобу в суд. Его подзащитный не появлялся в челябинском доме уже около трех лет и находится на лечении в Израиле.

Напомним, экс-губернатору Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве и подстрекательстве к клевете. По данным СК, политик систематически получал взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.