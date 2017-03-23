Адвокат Трунов: «Вокруг Юревича – выжженное поле»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Адвокат бывшего челябинского губернатора Игорь Трунов считает, что уральские силовики действуют, как итальянцы, которые не могут поймать мафиози, – метод следователей он назвал «выжженным полем», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Если итальянские власти не могут поймать мафиози, они создают вокруг него "выжженное поле". Государство давит на всех, кто с ним общается. Но если в Италии в тюрьму никого не сажают, а давят штрафами или еще какими-то ограничениями, то у нас все намного жестче. Вокруг Юревича сейчас как раз такое "выжженное поле". Всех, кто имел к нему отношение, привлекают к уголовной ответственности. Мы насчитали уже 14 человек. Самые громкие имена – его замы Грачев и Сандаков, сенатор Цыбко, экс-омбудсмен Севастьянов. Дела заводят на всех, кто даже просто рядом пробегал. Естественно, когда эти дела выходят на федеральный уровень, они разваливаются, потому что в Москве нет заинтересованных в региональных разборках», – сказал Трунов во время пресс-конференции в информационном агентстве «Национальная Служба Новостей».

Напомним, экс-губернатору Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве и подстрекательстве к клевете. По данным СК, политик систематически получал взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.