ВАЖНО. С мастер-классами, тренажерами и новыми «стиралками»: студгородок ЮУрГУ ждет новых жильцов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В вузах продолжается приемная кампания. Еще полтора месяца и начнется учебный год. Перед новоиспеченными студентами из числа иногородних встанет вопрос: где жить? Можно снять квартиру (довольно затратно и хлопотно) или напроситься к челябинским родственникам (не у всех есть). Поэтому из года в год лучшим вариантом для многих остается общежитие. В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), как и в других вузах Челябинска, комнату в общежитии дают всем, кто, приехав из другого города или страны, не имеет места проживания. Однако некоторых гложут сомнения: жить или не жить в общежитии? Заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина уверена: жить. А также учиться и развиваться, заниматься на тренажерах и плавать в бассейне, участвовать в конкурсах и мастер-классах по кулинарии, набивать «хозяйственные шишки» в максимально комфортабельной, развивающей среде, бок о бок с будущими лидерами, под присмотром строгих, но справедливых наставников и кураторов. Подробнее – в материале Агентства новостей «Доступ».

«Я лично считаю, что студентам первого и второго курсов нужно жить в общежитии. Почему? Во-первых, в общежитии проводится большая работа, которая направлена на создание развивающей среды. Это спортивные мероприятия, тренажерные комнаты, это возможность заниматься творчеством, это ряд очень интересных лидерских мероприятий, которые проводит администрация студенческого городка. Во-вторых, но на самом деле, главное – система определенного контроля за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий. У нас есть своя программа, в ней отмечаются все достижения наших студентов: промежуточные аттестации, сдача сессий, зачетов. Если появляются проблемы, директор общежития ставит в известность родителей, он находится с ними на постоянной связи. Это дает возможность, особенно первому и второму курсу, более плавно адаптироваться к нашим условиям и к взрослой жизни», – говорит Юлия Болотина.

На территории студгородка (в самом центре Челябинска) восемь общежитий, а также все для комфортного жилья: столовая, парикмахерская, продуктовые магазины, компьютерный клуб, кафе и многое другое. Рядом находится обширная лесопарковая зона – парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, возле которого располагаются учебные корпуса ЮУрГУ, студенческая поликлиника, бассейн олимпийского уровня и спортивный комплекс.

Кстати, о бассейне. Этим летом здесь проведут ремонт. «Чтобы подготовиться к принятию посетителей, каждый год мы делаем одно и то же: косметический ремонт, приведение в порядок дна, стен, обходных дорожек, потолка. Приятно, когда человек приходит поплавать и видит, что дно и вода чистые. После чистки цвет воды становится приятным, бирюзовым», – комментирует директор Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Косметический ремонт проводят не только в бассейне. Ремонту подлежат душевые, раздевалки и коридоры. В этом году рабочие начали капитальный ремонт в женском зале групповых программ ЮУрГУ. В планах – замена пола, установка новых зеркал, расширение женской раздевалки, ремонт в туалетах.

Юлия Болотина отмечает: вести хозяйство в шумном общежитии всегда легче, чем в отдельной квартире. Даже если закончилась стипендия, голодным студент точно не останется: соседи всегда поделятся провизией, да еще и деньжат подкинут в трудные времена. Кроме того, не все молодые люди, поступившие в вуз, обладают хозяйственными навыками, то есть умеют готовить, убирать, мыть окна и так далее. А более опытные товарищи обязательно научат этой науке.

«В каждом общежитии есть кухня, она обеспечена хорошей плитой, современным духовым шкафом и микроволновкой. Ряд директоров институтов и высших школ проводят мастер-классы по кулинарии. Например, доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой «Математическое моделирование» Алевтина Келлер периодически учит студентов общежития варить борщи, печь блины и пироги», – рассказывает заместитель проректора.

В общежитии всегда работает интернет – студенты получают доступ ко всем информационным ресурсам университета, а именно: к файловым серверам и сайтам своих факультетов и кафедр, к сайту научной библиотеки и каталогу электронных ресурсов ЮУрГУ, к крупным зарубежным базам данных. Также в общежитиях оборудованы учебные комнаты, спортивные комнаты для занятий тяжелой атлетикой, шейпингом, оздоровительной гимнастикой, комнаты досуга, телевизионные. Каждый сможет найти себе занятие по душе, ведь для этого в студенческом городке созданы все условия.

«У нас есть студенческий кампус возле главного корпуса – это большие комфортабельные общежития, есть общежития в Металлургическом и Тракторозаводском районах. Кроме этого, у нас заключены договоры с двумя учреждениями, для того чтобы ребятам предоставить возможность проживания не на съемных квартирах, а в бюджетных, но комфортабельных общежитиях – на улицах Свободы и Российской. Кроме этого, при студенческом профкоме открыто бюро по подбору коммерческого жилья – в новостройках Академ Riverside с меблированными квартирами. Это для тех ребят, чьи родители не хотели бы, чтобы они жили в общежитиях», – резюмировала Болотина.

Стоимость проживания в общежитиях ЮУрГУ варьируется от 300 до 460 рублей в месяц.

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