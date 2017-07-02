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Агентство новостей Доступ 1 2 июля 2017 года, 16:25

ВАЖНО. Быть гибким и сдавать подлинники: ректор ЮУрГУ ответил на вопросы более 200 абитуриентов и их родителей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Встреча абитуриентов с ректором Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), которая состоялась в воскресенье, 2 июля, отличилась небывалым ажиотажем – на одном из самых важных мероприятий в разгар приемной кампании присутствовало более 200 абитуриентов и их родителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Александр Шестаков подробно рассказал будущим студентам о том, что вуз сегодня может дать для их развития и будущего. «ЮУрГУ в 2010 году получил статус Национального исследовательского университета, два года назад мы вошли в программу повышения конкурентоспособности 5-100. Среди мировых образовательных научных центров всего 21 университет Российской Федерации входит в эту программу. Все они имеют высокие обязательства и поддерживаются правительством страны. Конечно, первое, что должно интересовать родителей, это качество образования, которое мы можем дать. В этом плане университет является одним из ведущих в России, в частности, президент Путин на форуме в Санкт-Петербурге рапортовал, что вузам необходимо заниматься цифровой индустрией. Мы этим вопросом уже занимаемся 1,5 года вместе с известной американской компанией. С сентября мы открываем центр подготовки инженерного конструирования совместно с компанией Siemens. Он будет вторым в России и самым крупным, охватывая Урал, западную Сибирь, Дальний Восток. Там будут проходить обучение инженеры в области управления производством и жизненным циклом изделия», – отмечает ректор ЮУрГУ. И улыбнувшись, добавляет, что вуз заботится о юных подопечных, продвигает их в общественную жизнь, устраивает на работу: «Я желаю всем вам определиться – начинайте карьеру с нами».

Сегодня ЮУрГУ – это 50 зарубежных профессоров, 35 художественных коллективов, 30 спортивных секций.

Гостям встречи рассказали о факультете военного обучения и образовательных возможностях, которые он предоставляет. Напомним, в ЮУрГУ готовят офицеров запаса (2,5 года обучения), сержантов запаса (2 года) и солдатов (1,5 года) для танковых, ракетных войск и войск связи.

Секретарь приемной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев рассказал о важности подачи подлинных документов – решение о выборе университета нужно принимать до зачисления, отмечает он. «Абитуриентам, которые подали подлинники, мы предоставляем возможность "переписать" заявление, то есть поменять факультет, специальность, направление, не выходя из дома, через личный интернет-кабинет», – говорит Губарев.

Он также напомнил, что абитуриенты могут получить дополнительные баллы за различные личные достижения: аттестат с отличием – плюс 10 баллов, золотой значок ГТО – плюс 10 баллов, волонтерская деятельность – плюс три балла.

«На сегодняшний день в вуз подали документы более 1,6 тыс. абитуриентов и почти каждый из них указал информацию о достигнутых успехах», – заключил секретарь приемной комиссии.

После официальной части мероприятия участники встречи смогли задать вопросы об особенностях каждого из направлений подготовки непосредственно деканам факультетов и представителям кафедр.

- Может ли иностранный гражданин поступить на военную кафедру?
- Нет.
- Нужна ли медсправка на этапе зачисления?
- Нет, не нужна. Она понадобится в сентябре, чтобы деканат смог передать ее в студенческую поликлинику. «Не забудьте забрать из школы прививочную карту», – напомнил Губарев.
- Что происходит с бюджетными местами, которые остаются от льготников?
- Их передают в общий поток.
- Сохраняется ли бюджетное место за студентом, который осенью пойдет в армию?
- Вынуждены огорчить, но нет.

Эта встреча помогла абитуриентам получить ответы на все интересующие их вопросы и разобраться в большом потоке информации, а также подвигла многих абитуриентов определиться с выбором университета. «Я вначале хотела поступить на юрфак, но теперь думаю про инженерные специальности – ведь они будут актуальны еще много лет», – говорит будущая студентка Юля.

Зачисление (очная форма):

- 29 июля – зачисление льготников и целевиков;
- до 1 августа – прием подлинников аттестатов;
- 3 августа – издание приказа о зачислении (80% мест);
- 6 августа – окончание приема подлинников аттестатов;
- 8 августа – издание приказа о зачислении (20% мест).

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Теги: юургу, абитуриенты, приемная кампания, новости челябинска, александр шестаков, вузы челябинска
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