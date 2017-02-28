ВНИМАНИЕ. С 20 апреля Челябинск и Казань свяжет новый поезд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Челябинской области смогут добраться в Казань прямым поездом – новое направление откроется 20 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУЖД.

Из Челябинска поезд № 79/80 «Челябинск – Казань – Москва» будет отправляться через день по четным числам в 19.05 по московскому времени, прибытие в Казань – в 16.08. Время в пути – 21 час 3 минуты.

Назад поезд будет отправляться на следующий день. Из Казани – в 07.44, прибытие в Челябинск – 05.48. Поездка займет 22 часа четыре минуты.

Добавим, что в связи с запуском нового поезда поменяется расписание поезда № 391/392 сообщением Челябинск – Москва, который следует через Уфу и Самару. С 24 апреля отправлением из Челябинска и с 26 апреля отправлением из Москвы поезд будет следовать только по нечетным числам.