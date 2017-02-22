ВНИМАНИЕ. Ряд областных дорог закрыт из-за метели и порывистого ветра

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пяти муниципалитетах Южного Урала закрыты дороги областного значения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на приказ министра дорожного хозяйства и транспорта.

Временное ограничение движения транспортных средств введено из-за непогоды в Ашинском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Чесменском и Катав-Ивановском муниципальных районах. Скорость ветра в указанных муниципалитетах достигает 14-16 метров в секунду.

«Так, с 9 утра среды, 22 февраля, закрыты трассы Аша – Кропачево – Шарлаш на участке 40-55 километр (от Сима до поселка Ерал); участок 0-22 км дороги Краснинский – Уфимский – автодорога Южноуральск – Магнитогорск; участолк 0-8 км трассы Сурменевский – автодорога Верхнеуральск – Петропавловский; участок 0-14 км Березинский – Бородиновка и трасса Вергаза – Верхняя Лука», – говорится в документе.

Ориентировочное время окончания ограничения 18 часов 22 февраля.