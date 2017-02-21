Две машины сдуло ветром с проезжей части в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автомобилисты Магнитогорска (Челябинская область) выручили на дороге двух водителей, машины которых сдуло с проезжей части, – микроавтобус улетел в кювет, а внедорожник перевернулся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 21 февраля, вечером пользователи соцсетей рассказали, как шоссе Космонавтов сдувало машины. Сначала с дороги вылетел Volkswagen Multivan с семьей. Его неравнодушные очевидцы достали обратно на трассу, но сразу после этого в 50 метрах от них опрокинулся китайский внедорожник.

«Водитель мужчина в возрасте, по его словам, держал скорость 70 км/ч, но его просто сдуло. С ним все в порядке. Машину перевернули толпой. Много людей остановилось помочь», – пишут горожане.

Магнитогорцы благодарят очевидцев за оказанную помощь. В ДТП никто не пострадал.

Напомним, накануне наблюдались неблагоприятные метеоусловия. Метели, гололедица и порывистый, до 15-20 м/с, ветер мешали движению транспорта на федеральных трассах Челябинской области.На данный момент все ограничения сняты.

Видео Динара Хамидуллина из группы «На дорогах Магнитки»