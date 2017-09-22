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Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 15:57

Росгвардия объяснила, почему не задержала наркомана, «исполнявшего асаны» в центре Копейска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области не стали задерживать неадекватного мужчину, бросавшегося на прохожих в центре Копейска и «исполнявшего асаны» возле местной школы, поскольку не усмотрели в его поведении нарушений уголовного и административного законодательства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, мужчина, предположительно, в состоянии наркотического опьянения «развлекался» в районе полудня в четверг, 21 сентября, у школы № 48 на проспекте Славы. Местные жители обратились к наряду вневедомственной охраны, патрулировавшему улицы.

«Сотрудники Росгвардии сразу прибыли на указанное место. Здесь уже находилась бригада скорой помощи. Медики сделали вывод, что мужчина психически нездоров, агрессивен и его необходимо доставить в медицинское отделение, но делать это должна специализированная психиатрическая бригада. Отказавшись самостоятельно его доставлять, сотрудники скорой уехали», – говорится в сообщении ведомства.

Экипаж ВО через дежурного офицера отдела вызвал «психиатричку», а также передал информацию в дежурную часть ОМВД России по Копейску.

«В связи с тем, что со стороны гражданина нарушений уголовного и административного законодательства выявлено не было, его задержание не осуществлялась. Сотрудники Росгвардии остались на месте для того, чтобы данный гражданин не причинил вред окружающим и себе до приезда бригады специализированной помощи», – уточнили в службе.

Между тем, очевидцы сообщают, что невменяемый мужчина не просто катался по траве, корчил рожи и пугал детей, но и хватал и толкал прохожих.

Позже в полиции пояснили, что сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Копейску проводится проверка.

Теги: наркоман, полиция, школа, новости копейска, росгвардия
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