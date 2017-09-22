Наркоман полдня корчился у школы и хватал прохожих в центре Копейска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Неадекватный мужчина полдня пугал взрослых и детей в центре Копейска (Челябинская область), катаясь по траве и издавая нечленораздельные звуки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прохожие заметили странного гражданина у школы № 48 на проспекте Славы и вызвали скорую. Мужчина сначала бегал по улице, толкая людей, затем завалился на траву и стал кататься, принимая неудобные позы. «Танец» сопровождался невнятными выкрикиваниями и стонами.

«Этот псих сегодня схватил меня в охапку сзади. Я шла с младшей дочкой в поликлинику. Та перепугалась, да и у меня земля ушла из-под ног от страха. Потом что-то заорал, швыранул меня и побежал дальше. Вот так "безопасно" ходить по проспектам, где полно людей, в 11 утра», – рассказывает местная жительница.

Мужчина корчился на глазах у младших школьников, которые не могли понять, что случилось с «дядей» – хорошо ему или плохо. Прохожие объясняли малышам, что такое происходит с людьми из-за наркотиков, надеясь, что дети не захотят последовать плохому примеру. «Такой большой и так себя ведет», – удивлялись юные копейчане.

Также горожане пишут, что мужчину видели спящим на качелях во дворе. Однако на улице уже похолодало, и детей вокруг не было. Как выяснилось, на видео неадекватного гражданина караулят сотрудники Росгвардии, которые не спешит его задерживать. Возможно, дожидаются прибытия медиков. В ОМВД по Копейску не смогли пролить свет на дальнейшую судьбу горожанина. Сотрудники полиции на место не выезжали.

Видео из группы «Подслушано Копейск»