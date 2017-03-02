Режиссер из Ирана проведет мастер-класс для юных театралов в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Юные челябинские театралы в пятницу, 3 марта, примут участие в мастер-классе иранского режиссера Мехди Шейхванда – мероприятие пройдет в рамках творческой встречи с участниками фестиваля CHELоВЕК ТЕАТРА-2017, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оргкомитет.

Режиссер иранского театра «Джиджирак» Мехди Шейхванд поделится с юными актерами, учащимися театральных школ города, профессиональными секретами и приемами перевоплощения и работы со зрителем.

Кроме того, участники фестиваля – актеры, театральные критики и организаторы – подведут первые итоги завершающегося CHELоВЕКА ТЕАТРА, обсудят его дальнейшие перспективы, поделятся впечатлениями от просмотренных постановок.

Напомним, в этом году фестиваль проводится в пятый раз. За эти годы на челябинских сценах выступили десятки известных театральных трупп из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году горожане познакомились с творчеством Македонии, Ирана и Армении, а также оценили работу отечественных мастеров.

Встреча состоится в 13.30 в конференц-зале отеля «ПаркСити» (ул. Лесопарковая, 6).