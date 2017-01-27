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Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 16:51

Смог сохранится в Челябинской области до вечера 30 января


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четырех городах Челябинской области продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) первой степени опасности – смог и неприятный запах продержатся до вечера 30 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

В Челябинске, Коркино и Сатке и Карабаше (с вечера 28 января) метеоусловия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе, сохранятся до семи часов вечера понедельника.

НМУ обусловлены слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией

Инверсия – повышение температуры воздуха с высотой в некотором слое атмосферы вместо обычного понижения (эффект прижимания облака ядовитых веществ к поверхности земли).

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

По информации Челябинского ЦГМС, в субботу в регионе будет дуть северо-восточный – восточный ветер 2-7 м/с. Предстоящей ночью прогнозируется минус 12-17, на севере – до 22 градусов, днем 28 января – минус 5-10, в низинах – до 15 ниже нуля. Ожидаются снегопады – от небольших до умеренных, утренние туманы, слабая изморозь.

Сказываются ли НМУ на Вашем самочувствии и каким образом? Примите участие в опросе на главной странице сайта АН «Доступ»: 

Напомним, НМУ в Челябинске и ряде других городов сохраняются с 25 января.

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Теги: нму, экология, смог, новости челябинска, экология челябинской области
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