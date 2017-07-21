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Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 11:51

Ревнивец, заказавший убийство возлюбленной, попросил отпустить его под залог 500 тыс.


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ревнивец с ЧМЗ, заказавший заражение возлюбленной ВИЧ, а затем ее убийство при помощи кислоты, попросил отпустить его из-под ареста на время судебного следствия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Металлургического районного суда Челябинска.

Вопрос о мере пресечения был рассмотрен на заседании 20 июля в связи с истечением 21-го срока содержания обвиняемого под стражей.

«Государственный обвинитель просил продлить срок содержания под стражей до рассмотрения дела по существу в связи с невозможностью закончить рассмотрение уголовного дела в настоящее время. Подсудимый и его адвокат, в свою очередь, возражали, просили заменить меру пресечения на более мягкую – в виде залога 500 тыс. рублей, домашнего ареста или подписки о невыезде», – рассказали в суде.

Учитывая, что обвиняемый не имеет прочных социальных связей, по месту регистрации не проживает и может оказать давление на потерпевшую или скрыться, суд постановил срок содержания под стражей обвиняемому продлить до 10 января 2018 года.

Напомним, что ранее не судимый 45-летний горожанин обвиняется по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33, пунктам «д, ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация и руководство приготовлением к убийству с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору по найму, если преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам) и части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

По версии следствия, он хотел расправиться с отвергнувшей его возлюбленной, портил имущество потерпевшей, пытался заразить ее ВИЧ и заказал убийство с особой жестокостью.

По делу об организации убийства с особой жестокостью назначено судебное расследование.

История любви со страшным финалом – здесь.

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Теги: чмз, вич, заказное убийство, ревность, новости челябинска, суды челябинской области, облили кислотой
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