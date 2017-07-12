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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 17:19

Челябинец, заказавший заражение ВИЧ и убийство кислотой экс-возлюбленной, предстанет перед судом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске завершено расследование в отношении 45-летнего горожанина, нанявшего киллера для отвергнувшей его возлюбленной, – мужчина портил имущество потерпевшей, пытался заразить ее ВИЧ и заказал убийство с особой жестокостью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Отношения челябинки со слесарем, работавшим на севере вахтовым методом, начались в 2013 году. Мужчина гостил у возлюбленной во время долгих выходных, затем снова уезжал в ХМАО. В июне 2016 года женщина решила расстаться с кавалером, так как устала от его беспочвенной ревности и обид. Но горожанин не желал прощаться, и стал преследовать бывшую. Ночью он не давал челябинке спокойно спать, досаждая телефонными звонками, и устроил за ней слежку. Осознав, что возлюбленная не вернется, мужчина стал строить ей козни.

В июле злоумышленник залил клей в дверные замки квартиры потерпевшей и разбил окно, выстрелив в него из рогатки. Также мужчина попортил замки в жилище ее матери-инвалида. С августа челябинец начал искать человека, который за деньги смог бы осуществить более жестокую месть. Подобрав подходящего кандидата, ревнивец стал озвучивать ему свои планы. Сначала горожанин хотел, чтобы наемник избил бывшую и заставил ее удалиться из всех соцсетей, потом предложил заразить ее ВИЧ, сделав инъекцию зараженной кровью. В итоге мужчина решил, что за его страдания челябинка должна поплатиться жизнью.

Горожанин попросил киллера до смерти облить потерпевшую концентрированной кислотой. Придя в шок от пожеланий заказчика, предполагаемый наемник отказался выполнять эти действия и сделал вид, что уезжает. Тогда челябинец обратился за услугами к другому исполнителю – им оказался сотрудник полиции. Стражу порядка мужчина снова описал все свои замыслы. Тот сделал вид, что согласен. И тогда ревнивец стал при помощи «закладок» в различных местах Челябинской области передавать ему деньги за действия и орудия преступления. Средства злоумышленник был вынужден занимать у родственников.

В итоге 28 сентября 2017 года полицейский инсценировал реализацию спланированного убийства и сообщил об исполнении заказчику. Для убедительности пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области запустила дезинформацию в СМИ, заявив об обнаружении трупа женщины в подъезде с обожженным кислотой лицом. При передаче денег «киллеру» злоумышленник был задержан, а затем арестован. Операция была разработана полицейскими совместно с сотрудниками Следственного комитета.

«По делу изъято более 70 тыс. рублей. Вину в совершенном преступлении мужчина признал сначала полностью, а затем только частично. По его словам, он хотел причинить тяжкий вред здоровью бывшей, однако смерти ее не желал. Тем не менее, все намерения злоумышленник озвучивал, когда обсуждал преступление с исполнителями. Собрано достаточно доказательств его причастности. Амбулаторная психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым, поэтому за свои поступки он понесет уголовную ответственность. Материалы дела с утвержденным в прокуратуре обвинительным заключением будут переданы в суд для рассмотрения по существу», – рассказал руководитель СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Андрей Меньщиков.

Челябинцу предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33, пунктам «д,ж,з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация и руководство приготовлением к убийству с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору по найму, если преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам) и части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. За совершенное им преступление ему грозит до 13 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова 

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Теги: вич, заказное убийство, ревность, новости челябинска, облили кислотой
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