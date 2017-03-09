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Агентство новостей Доступ 1 9 марта 2017 года, 10:06

Рецидивист, напавший на посетителя МФЦ в Челябинске, осужден на 10 лет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Центральный райсуд Челябинска огласил приговор мужчине, напавшему на посетителя многофункционального центра (МФЦ) в октябре 2016 года, – разбойник-рецидивист получил 10 лет в колонии строгого режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на консультанта суда Наталью Прохорову.

Напомним, Федор Вишникин 1993 года рождения подкараулил свою жертву возле МФЦ, увидев ранее, что мужчина получил деньги и убрал их в сумку. Вооружившись электрошокером, разбойник напал на потерпевшего и выхватил сумку, в которой было более 800 тыс. рублей. Мужчину спас случайный прохожий, а Вишникин скрылся. Его поймали позже благодаря камерам наружного наблюдения.

Следствием и судом установлено, что разбойник ранее уже был дважды судим за преступления против собственности – в 2009 и 2012 годах. «Судом сделан вывод, что подсудимый является социально опасной личностью, склонной к совершению преступлений. По итогам пребывания в местах лишения свободы Вишникин не сделал для себя должных выводов, на путь исправления не встал», – рассказала Наталья Прохорова.

В итоге молодой человек признан виновным по пункту «в» части 4 статьи 163 УК РФ (совершение разбойного нападения с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом рассмотрен гражданский иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в сумме 2 млн рублей. Руководствуясь принципом разумности и справедливости, суд взыскал в пользу потерпевшего 300 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 суток со дня его вынесения (7 марта).

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Теги: мфц, новости челябинска, разбойное нападение, криминальные новости челябинска
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