Ресторан в Челябинске заплатит 50 тыс. рублей тому, кто найдет червя в печеном картофеле

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Директор ресторанов быстрого питания «Царь Картошка» в Челябинске готов заплатить 50 тыс. рублей тому, кто найдет червя в печеном картофеле, не отходя от кассы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из торогово-развлекательных центров посетительница купила фастфуд с червями – местная жительница разместила фотографии некачественного продукта в социальной сети.

«Сразу возникают вопросы. Например, почему покупка была совершена 18 ноября 2016 года, а информация с фотографиями появилась только 5 января 2017 года. Снимок сделан явно не в торговом центре, а где-то в домашних условиях», – прокомментировал ситуацию директор ресторанов быстрого питания «Царь Картошка» Денис Миндияров.

Он утверждает, что «на 100% уверен в качестве продукта». Чтобы не быть голословным, Миндияров заявил о готовности выплатить 50 тыс. рублей любому, кто, не отходя от кассы, найдет в его заведении червя в картошке, сделает видеозапись и позвонит по номеру «горячей линии»: 8 (951) 455-55-55.

Менеджер также обращает внимание, что все сотрудники сети быстрого питания работают с соблюдением санитарных норм (в головных уборах и перчатках), на всех блюдах есть маркировки со временем приготовления.