В одном из челябинских ТРК покупательнице продали фастфуд с червями

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В одном из челябинских торогово-развлекательных центров посетительница купила фастфуд с червями – местная жительница разместила фотографии некачественного продукта в социальной сети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Горожанка во время посещения ТРЦ «Алмаз» купила в сети кафе быстрого питания порцию печеного картофеля. Заглянув в содержимое заказа, челябинка обнаружила в еде червей.

«Деньги вернули, извинились, но осадочек-то остался. Поесть не успела, сразу увидела самого большого червя, из любопытства поковыряв, нашла еще двух маленьких деток», − написала пользовательница соцсети, решившая не называть своего имени.

Напомним, в декабре 2016 года, жительница Миасса напоила ребенка смесью с живой гусеницей.

Фото из соцсети