Ректор ЮУрГУ встретится с абитуриентами и их родителями

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ближайшее воскресенье, 2 июля, абитуриенты 2017 года и их родители смогут напрямую пообщаться с ректором ЮУрГУ Александром Шестаковым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В ходе встречи, которая традиционно называется «Час ректора», Шестаков расскажет о том, какие направления подготовки в университете наиболее актуальны, об увеличении количества бюджетных мест, возможности обучения по программам двойных дипломов и параллельного изучения иностранных языков, а также о других новшествах и изменениях, происходящих в вузе.

Также гости встречи познакомятся с деятельностью факультета военного обучения ЮУрГУ и его образовательными возможностями. Напомним, что у студентов крупнейшего вуза на Южном Урале есть уникальная возможность получить военную специальность.

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Особое внимание будет уделено организации проживания будущих студентов в студенческом городке ЮУрГУ, возможностям летней практики и трудоустройства, которые предоставляет университет, а также специфике стипендиального обеспечения.

Встреча состоится в воскресенье, 2 июля, в актовом зале главного корпуса ЮУрГУ (Челябинск, проспект Ленина 76), начало в 12.00.