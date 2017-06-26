ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ абитуриенту для правильной отправки документов в вуз

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России началась приемная кампания в вузы. С 2009 года абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение почтой. Во время приемной кампании Почта России уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Но доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от слаженной работы почты, но и от соблюдения отправителем простых, но важных правил. ЧТО ДЕЛАТЬ абитуриенту для правильной и своевременной доставки документов в вуз – в советах от Почты России.

ШАГ 1. Направляйте документы заранее.

Обратите внимание на сроки, установленные вузом. А ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте pochta.ru.

ШАГ 2. Перепроверьте почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза.

ШАГ 3. Правильно заполняйте адресные строки, указывая верный индекс места назначения.

Адрес получателя пишется на строках в ПРАВОМ НИЖНЕМ углу конверта, адрес отправителя – в ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя.

ШАГ 4. Отправляйте документы заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением.

Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России весь путь письма и проконтролировать его доставку получателю. Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома, в спокойной обстановке, при формировании пакета документов и распечатать на принтере: https://www.pochta.ru/form?type=F107 Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов.

ШАГ 5. Сохраняйте квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении.

Именно на этой квитанции указан трек-номер.

Фото пресс-службы УФПС Челябинской области