Реклама свингер-пати признана нелегальной за оскорбление педагогов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) реклама закрытой секс-вечеринки признана незаконной – оказалось, что объявление о свингер-пати «Плохая училка» оскорбляет чувства педагогов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФАС.

Гражданин пожаловался в УФАС на публикацию рекламы о проведении закрытой вечеринки «18+» клуба «Тайные желания» в сообществе «Подслушано в Магнитогорске».

Эксперты уставили, что название вечеринки «Плохая училка» в контексте с непристойными женскими образами и выражениями противоречат традиционным общественным представлениям о морали и нравственности и являются оскорбительными в отношении профессии педагога.

Челябинское УФАС России признало данную рекламу незаконной и выдало рекламодателю предписание о прекращении ее распространения. Также готовятся материалы для возбуждения административного дела в отношении нарушителя.

Согласно части 6 статьи 5 закона о рекламе в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении профессии.

Фото предоставлено пресс-службой Челябинского УФАС