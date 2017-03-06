Пн, 06.03.2017, 12:29 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 6 марта 2017 года, 11:00

Ребенок упал в траншею, выкопанную коммунальщиками для ремонта водовода


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Увельском районе (Челябинская область) прокуратура добилась наказания коммунальщиков, оставивших плохо огороженную траншею с водой без присмотра, – в яму с водой упал ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает надзорное ведомство, инцидент произошел в январе 2017 года. «ООО "Каменское ЖКХ" производило ремонтные работы на участке сети холодного водоснабжения, расположенного вблизи дома 6 по улице Заводская в поселке Каменский, между зданиями школы и больницы. При этом траншея была огорожена одной лишь натянутой наискосок лентой, в результате 12 января в нее упал первоклассник, шедший домой после занятий», – говорится в сообщении

Мальчик оказался в воде по грудь и был спасен сотрудниками близлежащей больницы. Повреждений ребенок не получил.

Прокуратурой Увельского района по обращению матери несовершеннолетнего проведена проверка по вопросу нарушения коммунальщиками законодательства в сфере ЖКХ. По ее результатам в адрес директора ООО «Каменское ЖКХ» внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Траншея была ликвидирована, должностное лицо, ответственное за проведение ремонтных работ на указанном участке, привлечено к дисциплинарной ответственности.

За возмещением морального вреда мама будет обращаться в суд самостоятельно, уточнили в прокуратуре.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: коммунальщики, новости троицка, ребенок пострадал
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 577
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 12:21
Расширен список элитных авто, за которые полагается повышенный налог
сегодня, 12:04
Сотрудники клининговой службы заплатят 300 тыс. за трудоустройство нелегальных мигрантов
сегодня, 11:50
Почти 33 тыс. детей в Челябинске ждут путевки в детский сад
сегодня, 11:45
«Солнечная долина» держит курс на здоровое питание
сегодня, 10:29
СКАНДАЛ. Кирпич на голову: Многоквартирный дом в Троицке «тает» вместе со снегом
сегодня, 09:32
В Челябинске начинается суд над виновником ДТП со скорой
сегодня, 09:20
ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы не упасть во время гололедицы
сегодня, 08:58
ВНИМАНИЕ. Мошенники запугали челябинцев подпиской о неразглашении с 800-тысячным штрафом
вчера, 17:40
Понедельник порадует челябинцев плюсовой температурой без осадков
вчера, 13:17
Около 100 игровых автоматов изъято за 2 дня в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

  • Трактор
    5%
  • Металлург
    23%
  • Куньлунь
    13%
  • Барыс
    9%
  • Авангард
    9%
  • Адмирал
    8%
  • Ак Барс
    18%
  • Салават Юлаев
    15%

Всего проголосовало: 1440

Подписка на новости
Прислать новость