Ребенок упал в траншею, выкопанную коммунальщиками для ремонта водовода

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Увельском районе (Челябинская область) прокуратура добилась наказания коммунальщиков, оставивших плохо огороженную траншею с водой без присмотра, – в яму с водой упал ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает надзорное ведомство, инцидент произошел в январе 2017 года. «ООО "Каменское ЖКХ" производило ремонтные работы на участке сети холодного водоснабжения, расположенного вблизи дома 6 по улице Заводская в поселке Каменский, между зданиями школы и больницы. При этом траншея была огорожена одной лишь натянутой наискосок лентой, в результате 12 января в нее упал первоклассник, шедший домой после занятий», – говорится в сообщении

Мальчик оказался в воде по грудь и был спасен сотрудниками близлежащей больницы. Повреждений ребенок не получил.

Прокуратурой Увельского района по обращению матери несовершеннолетнего проведена проверка по вопросу нарушения коммунальщиками законодательства в сфере ЖКХ. По ее результатам в адрес директора ООО «Каменское ЖКХ» внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Траншея была ликвидирована, должностное лицо, ответственное за проведение ремонтных работ на указанном участке, привлечено к дисциплинарной ответственности.

За возмещением морального вреда мама будет обращаться в суд самостоятельно, уточнили в прокуратуре.