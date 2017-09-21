Развитием экологически чистого транспорта в Челябинске займется рабочая группа

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Борис Дубровский распорядился создать рабочую группу, которая изучит возможности перехода Челябинска на экологически чистый общественный транспорт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В состав группы войдут представители Миндортранса, Минэкономразвития и Минэкологии региона, а также администрации областной столицы.

«Поручение Владимира Путина по снижению выбросов от автомобильных выхлопов требует современных подходов к организации общественного транспорта в городах с тяжелым состоянием атмосферного воздуха. За основу нужно взять транспорт с электроприводом: трамваи, троллейбусы и электробусы», – подчеркнул Дубровский.

Глава региона встретился с представителем китайской компании Yutong Hongkong International Limited Евгением Женгом. Фирмы выпускает электробусы и автобусы на газомоторном топливе. Стороны договорились о пробной эксплуатации в Челябинске электробуса Yutong.

«У такого транспорта есть свои преимущества. В электробусе нет двигателя, а, значит, нет вибраций и шума. По результатам опытной эксплуатации мы поймем, есть ли возможность использовать такую технику в условиях нашего климата. Надеемся, что эта работа придаст новый импульс развитию транспортного обслуживания жителей Челябинска и области», – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик.

Напомним, что, несмотря на частые жалобы населения, по данным Минприроды РФ за 2014-2016 годы, Челябинск не попал в ТОП-20 самых грязных городов России.