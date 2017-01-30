Челябинец отправится под суд за избиение прохожего железной палкой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, избившего прохожего железной палкой, – злоумышленник планировал завладеть сумкой потерпевшего, где лежало около полумиллиона рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, днем 24 октября 2016 года обвиняемый увидел прохожего, который направлялся в многофункциональный центр. Предположив, что в сумке жертвы есть крупная сумма денег, злоумышленник начал бить потерпевшего железной палкой по голове. Мужчина получил перелом свода черепа.

Похитить имущество потерпевшего – около 420 тыс. рублей – обвиняемый не успел и скрылся, поскольку его преступные действия пресек прохожий.

Злоумышленник обвиняется по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с применением предмета используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.